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20:10, 18 июля 2023Мир

Американист сравнил шансы Байдена и Трампа на победу на выборах президента США

Американист Дудаков назвал равными шансы Байдена и Трампа на победу на выборах главы США

Фото: Al Drago / Globallookpress.com

У действующего президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа примерно одинаковые шансы победить на следующих выборах главы государства в 2024 году. Так перспективы политиков занять кресло главы государства на новый срок в разговоре с «Лентой.ру» оценил политолог, американист Малек Дудаков.

«Шансы и у того, и у другого очень высокие на то, чтобы и победить на внутрипартийных праймериз, а затем и иметь возможность победить на основных выборах. Джо Байден и Дональд Трамп на текущий момент являются абсолютными фаворитами у демократов и республиканцев соответственно. Байдена поддерживает примерно две трети избирателей Демократической партии на праймериз. У Трампа рейтинг пониже — около 60 процентов [поддержки у избирателей Республиканской партии], но он тоже является фаворитом. Ни у кого другого особых шансов приблизиться к ним нет», — объяснил он.

По мнению Дудакова, на основных выборах у кандидатов шансы 50 на 50.

«Оба кандидата имеют колоссальный антирейтинг. У Байдена примерно 70 процентов тех, кто не хотел бы его переизбрания на второй срок, у Трампа чуть поменьше — 64 процента. Они идут примерно на равных. Сейчас говорить о том, что один из них является явным кандидатом на победу, не приходится. Если бы выборы прошли в ближайший вторник, я бы сказал, что один из кандидатов победил бы с минимальным отрывом, но кто именно — сказать сложно», — заключил он.

Ранее стало известно, что Джо Байден по итогам второго квартала текущего года собрал больше денег на предвыборную кампанию, чем другие кандидаты.

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