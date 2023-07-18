Известная певица назвала недостаток москвичей

Певица Мариам Мерабова назвала москвичей холодными

Известная певица Мариам Мерабова назвала главный недостаток москвичей. По ее мнению, жители столицы слишком холодные. Об этом артистка заявила в интервью для «Москвич Mag».

Мерабова отметила, что именно безразличие москвичей удивило ее при переезде в столицу из Еревана. «Ты никому не интересен — вот такое у меня было ощущение. Для меня это была огромная разница, и долгое время я Москву не принимала. Кавказская и вообще восточная история подразумевает близкое общение. В Москве во дворе я этого не увидела, и на улице могут задеть плечом и не извиниться. Или женщины, которые могут неприлично разговаривать с мужчинами, кричать, я впервые услышала мат. Для меня это был шок», — поделилась певица.

При этом Мерабова считает Москву лучше остальных мегаполисов мира по уровню удобства. По ее словам, в российской столице жить удобнее, чем в Нью-Йорке, Лондоне, Берлине или Париже. Среди плюсов города артистка также выделила колорит и богатую историю.

Ранее актер Николай Фоменко сравнил Москву с Нью-Йорком. Он заявил, что столица России является ее лицом, в то время как «Большое яблоко» выполняет ту же функцию глобально.