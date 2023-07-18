Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
10:06, 18 июля 2023Среда обитания

Известная певица назвала недостаток москвичей

Певица Мариам Мерабова назвала москвичей холодными

Фото: Roman Denisov / Globallookpress.com

Известная певица Мариам Мерабова назвала главный недостаток москвичей. По ее мнению, жители столицы слишком холодные. Об этом артистка заявила в интервью для «Москвич Mag».

Мерабова отметила, что именно безразличие москвичей удивило ее при переезде в столицу из Еревана. «Ты никому не интересен — вот такое у меня было ощущение. Для меня это была огромная разница, и долгое время я Москву не принимала. Кавказская и вообще восточная история подразумевает близкое общение. В Москве во дворе я этого не увидела, и на улице могут задеть плечом и не извиниться. Или женщины, которые могут неприлично разговаривать с мужчинами, кричать, я впервые услышала мат. Для меня это был шок», — поделилась певица.

При этом Мерабова считает Москву лучше остальных мегаполисов мира по уровню удобства. По ее словам, в российской столице жить удобнее, чем в Нью-Йорке, Лондоне, Берлине или Париже. Среди плюсов города артистка также выделила колорит и богатую историю.

Ранее актер Николай Фоменко сравнил Москву с Нью-Йорком. Он заявил, что столица России является ее лицом, в то время как «Большое яблоко» выполняет ту же функцию глобально.

Что думаешь? Оцени!
    Александра Качан
    Обсудить
    Последние новости

    ФСБ предотвратила теракт на объекте критической инфраструктуры под Ярославлем

    Турция получила обращение Украины по продолжению зерновой сделки без России

    Стала известна судьба попавших под удар молнии российских туристов

    Против Лондона ввели санкции из-за позиции по допуску россиян на турниры

    В Думу внесли проект об уголовном наказании за пропаганду идеологии экстремизма

    Гремучая змея проглотила мышь вместе с мышеловкой

    Известная певица назвала недостаток москвичей

    Крупнейший застройщик Китая отчитался о гигантских убытках

    На Украине ракетным ударом уничтожен объект инфраструктуры

    США обвинили российский истребитель в авиахулиганстве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости