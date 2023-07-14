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08:43, 14 июля 2023Среда обитания

Известный актер сравнил Москву с Нью-Йорком

Актер Николай Фоменко: Москва является дайджестом России, а Нью-Йорк — всего мира

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Известный актер Николай Фоменко сравнил Москву с Нью-Йорком. Столица России является ее лицом, в то время как «Большое яблоко» выполняет ту же функцию глобально, передает его слова издание «Москвич Mag».

«Москва и москвичи — это своеобразный дайджест России. Как Нью-Йорк — дайджест всего мира», — заявил Фоменко. Он добавил, что жители столицы отличаются от людей из других городов энергичностью. При этом артист считает, что градус энергии задают те, кто приехал в Москву ради карьеры.

Фоменко также сравнил российскую столицу с главными городами других стран. По его словам, Москва выгодно отличается удобством. «Все под рукой, работает 24/7 и на вполне высоком уровне. В последние несколько лет заметил, что город стал чище, как-то прибраннее, что ли», — пояснил он.

Ранее фигуристка Татьяна Навка раскритиковала Нью-Йорк и Париж за нечистые улицы. Олимпийская чемпионка в танцах на льду отметила, что в Москве гораздо чище. Она отметила, что за последнее десятилетие российская столица сильно изменилась в лучшую сторону.

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    Александра Качан
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