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09:27, 12 июля 2023Среда обитания

Навка раскритиковала Нью-Йорк и Париж

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка раскритиковала Нью-Йорк и Париж за грязь на улицах

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка сравнила Москву c Нью-Йорком и Парижем, отметив, что в российской столице улицы чище. Своим мнением она поделилась в интервью для «Москвич Mag».

Во время разговора Навка отметила, что за последнее десятилетие Москва сильно изменилась. Спортсменка назвала город красивым, чистым и многогранным. По ее словам, в некоторых аспектах российская столица превосходит другие города мира.

«Сегодня Москва — благоустроенный и хороший для жизни город. Чего, кстати, нельзя сказать о том же Нью-Йорке, Сан-Франциско, Париже или Барселоне. У нас на улицах нет грязи. А такая картина сейчас во многих городах мира», — заявила Навка.

Ранее чемпионка рассказала, что оказалась в США в 1992 году и была поражена чистыми улицами и дружелюбными жителями. Позже она приехала в американский город в 2010-х годах вместе со старшей дочерью. Тогда спортсменка заметила, что Нью-Йорк поменялся в худшую сторону.

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    Нина Ташевская
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