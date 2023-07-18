Военный эксперт призвал жестко ответить на теракт на Крымском мосту

Военный эксперт Шурыгин призвал жестко ответить на теракт на Крымском мосту

Необходимо жестко ответить на теракт на Крымском мосту, заявил военный эксперт Владислав Шурыгин. Об этом пишут «Известия».

Он объяснил, как Москва могла бы ответить на инцидент на Крымском мосту. «В течение следующей недели разбомбить весь одесский порт как таковой, включая нефтяные, зерновые и прочие терминалы», — призвал он.

Эксперт добавил, что это также решило бы проблему с будущим зерновой сделки. По мнению Шурыгина, потом необходимо взяться за военно-политический центр. «Стоило бы объявить охоту на все высшее военное и политическое руководство Украины», — считает он.

Теракт на Крымском мосту произошел утром в понедельник, 17 июля. Мост атаковали два надводных беспилотника Украины — в результате была повреждена одна из секций моста.