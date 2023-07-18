Названы условия для нового газового кризиса в Европе

МЭА: Европа минует зимний газовый кризис при стабильных поставках СПГ и отсутствии холодов

Европа успешно пройдет отопительный сезон с отсутствием импорта из России в том случае, если грядущая зима не будет экстремально холодной, а поставщики сжиженного газа (СПГ) будут стабильно выполнять контрактные обязательства. Условия, при которых ЕС удастся миновать новый газовый кризис, назвали аналитики Международного энергетического агентства (МЭА) в докладе о состоянии мирового газового рынка.

Европейские страны успешно готовятся к зиме, снижая зависимость от российского газа. Как подсчитали в МЭА, текущие запасы газа в хранилищах ЕС на 60 процентов больше, чем в среднем за последние пять лет. При текущих темпах закачки к августу заполненность хранилищ доведут до 90 процентов, а к середине сентября — до 100 процентов. При таком сценарии регион сохранит к зиме запасы на уровне 90-95 процентов, даже если Россия решит полностью перекрыть поставки в ЕС в ближайшие недели.

Однако столь высокий уровень запасов газа все же не защищает Европу от риска новых перебоев в поставках и ценовых шоков, обращают внимание аналитики. В первую половину 2023 года импорт российского трубопроводного газа в Европу упал на 75 процентов в годовом выражении (на 36 миллиарда кубометров). Если поставки остановятся с 1 октября, регион лишится еще 10 миллиардов кубометров топлива.

Ожидается, что к следующей зиме предложение СПГ на мировом рынке вырастет на 15 процентов, и Европе хватит газа, чтобы заменить российский. Однако для этого температура в зимние месяцы должна быть умеренно низкой, а поставщики СПГ помимо России должны исправно выполнять свои обязательства. Тогда уровень запасов продержится на уровне выше 50 процентов весь отопительный сезон.

В случае если зима окажется холодной, у региона могут возникнуть проблемы. Даже запланированное увеличение мирового предложения СПГ сможет обеспечить заполнение хранилищ на 34 процента к концу марта. Если же поставки СПГ не вырастут и останутся на прошлогоднем уровне, то запасы опустятся до 25 процентов. Такое негативное стечение обстоятельств приведет к тому, что газ в ЕС сильно подорожает, а стабильность поставок окажется под угрозой.

Однако плохой сценарий для Европы маловероятен, так как альтернативные поставщики газа активно помогают ей отказаться от российских поставок. В частности, в концу 2022 года в мире были запущены линии по сжижению газа общим объемом 14,9 миллиона тонн в год, после чего мировые поставки топлива выросли почти на пять процентов — до 389 миллиона тонн, заявили аналитики Международной группы импортеров СПГ (GIIGNL). При этом к 2026 году суммарные мощности по сжижению в мире могут вырасти на 21 процент, а еще через несколько лет — в семь раз.