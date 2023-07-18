Назван срок резкого роста поставок газа на смену российскому

GIIGNL: мощности по сжижению газа в мире могут вырасти на 21 процент к 2026 году

К 2026 году суммарные мощности по сжижению природного газа в мире могут вырасти на 21 процент и превысить 576,5 миллиона тонн в год, что должно помочь европейским странам заменить импорт российского топлива. По итогам 2022-го этот показатель увеличился лишь на три процента, до 476,5 миллиона тонн, сообщают «Ведомости» со ссылкой на доклад аналитиков Международной группы импортеров СПГ (GIIGNL).

К концу прошлого года в мире были запущены линии по сжижению общим объемом 14,9 миллиона тонн в год. Это позволило увеличить суммарные поставки топлива почти на пять процентов — до 389 миллиона тонн. Однако через несколько лет темпы прироста мощностей СПГ-заводов должны будут увеличиться в семь раз. Это произойдет за счет наращивания объемов запуска новых линий по сжижению топлива суммарным объемом более 100 миллионов тонн в год.

Европейские страны начали активно диверсифицировать поставки газа после начала военного конфликта на Украине и резкого сокращения импорта российского топлива. По итогам 2022 года Европа стала одним из главных регионом в мире по объемам потребления СПГ — на ее долю пришлось почти 120 миллионов тонн. Евросоюз по-прежнему резко уступает по этому показателю азиатским странам (253 миллиона тонн).

По мнению экспертов, к этому времени Россия должна как минимум сохранить свою нынешнюю долю на мировом рынке СПГ. К концу прошлого года Москва смогла нарастить этот показатель до 8,2 процента — около 32 миллиона тонн. В настоящее время Россия занимает четвертое место в мире по объемам поставок, значительно уступая Катару (79 миллионов тонн), Австралии (78,5 миллиона тонн) и США (75,4 миллиона тонн).

При этом ранее сообщалось, что по итогам первой половины 2023 года Россия, напротив, резко сократила поставки сжиженного природного газа. К концу июня этот показатель упал на 9,4 процента, до 14,4 миллиона тонн. Общее снижение зарубежных поставок произошло из-за сокращения объемов экспорта в Азиатско-Тихоокеанский регион до 5,2 миллиона тонн, хотя экспорт на европейский энергетический рынок остался на уровне около девяти миллионов тонн.