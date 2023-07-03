Поставки российского сжиженного газа за рубеж резко упали

Eikon: Россия сократила экспорт сжиженного природного газа на 9,4 процента в январе-июне

К концу первого полугодия экспортные объемы сжиженного природного газа (СПГ) из России упали на 9,4 процента, до 14,4 миллиона тонн, хотя поставки в Европу остались на уровне девяти миллионов тонн. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные аналитиков компании Refinitiv Eikon.

Относительно стабильный уровень поставок СПГ в европейские страны объясняется во многом необходимостью Евросоюза (ЕС) компенсировать резкое сокращение импорта российского трубопроводного газа. На этом фоне европейские импортеры переключились на закупки СПГ.

Общее падение зарубежных поставок произошло из-за сокращения объемов экспорта в Азиатско-Тихоокеанский регион. Так, к концу июня Китай и другие соседние государства получили из России только 5,2 миллиона тонн СПГ. По итогам первого полугодия сокращение составило более 1,8 миллиона тонн — с 7 миллиона тонн за аналогичный период 2022 года.

При этом причины, по которым Россия сократила поставки СПГ в Азию, неизвестны. «Новатэк» и «Газпром» на просьбу о комментарии не отреагировали.

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщил, что стоимость проекта завода по сжижению природного газа «Арктик СПГ-2» выросла с 21,3 миллиарда примерно до 25 миллиардов долларов. Резкое подорожание связали с необходимостью замены зарубежного оборудования.