Российский газовый проект резко подорожал из-за нехватки оборудования

«Ъ»: проект «Арктик СПГ-2» подорожал на 17% из-за необходимости заменить оборудование

Стоимость проекта завода по сжижению природного газа «Арктик СПГ-2» выросла примерно до 25 миллиардов долларов, хотя ранее в «Новатэке» оценивали затраты в 21,3 миллиарда. Об этом со ссылкой на собственные источники пишет «Коммерсантъ».

Резкое подорожание связано с необходимостью заменить оборудование, которое ранее должны были обеспечить западные поставщики. Так, у американской Baker Hughes хотели купить газовые турбины для СПГ-процесса и электроснабжения, но та успела поставить только четыре единицы. Для остальных работ надо приобретать турбины в Китае.

Глава «Новатэка» Леонид Михельсон, объясняя, почему оборудование заказано не в России, указал, что российские заводы уже перегружены. Так, получить необходимую турбину, например, на «ОДК-Пермские моторы» можно только после 2030 года. При этом Михельсон не называл объем дополнительных средств, которых потребует проект, но говорил, что он точно обойдется дороже 22 миллиардов долларов. Впрочем, бизнесмен надеется сэкономить на операционных расходах.

Дополнительные средства должны предоставить акционеры проекта, хотя один из них — французская TotalEnergies — ранее отказывалась от инвестиций в Россию. Тем не менее компания не может вывести из страны свои деньги, поэтому не исключено, их могут вложить в «Арктик СПГ-2».

Независимый эксперт Александр Собко назвал рост стоимости проекта умеренным. По его словам, австралийские СПГ-проекты тоже дорожали, и сейчас важнее, останется ли «Арктик СПГ-2» прибыльным после роста стоимости. А так как капитальные затраты на единицу мощности пока остаются ниже, чем у прибыльного «Ямал СПГ», проблем возникнуть не должно.

Запуск первой линии «Арктик СПГ-2» намечен на конец 2023 года — начало 2024 года. Всего запланировано строительство трех линий совокупной мощностью 19,8 миллиона тонн в год. Ранее аналитики Rystad Energy предположили, что «Новатэк» может отложить запуск проекта на три-четыре года из-за отсутствия компрессоров и газовых турбин западного производства.