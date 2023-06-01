Россия отложит крупный газовый проект из-за отсутствия оборудования из ЕС и США

Rystad Energy: НОВАТЭК может отложить проект «Арктик СПГ 2» на 3-4 года

Крупнейший независимый производитель газа в России НОВАТЭК может отложить выход на полную мощность проекта «Арктик СПГ 2» минимум на 3-4 года, пишет газета «Нефть и капитал» со ссылкой на аналитиков консалтинговой компании Rystad Energy.

Запуск первой линии запланирован на 2023 год, а поэтапный вывод объекта на полную мощность будут производить в 2023-2025 годах. Однако теперь сроки могут перенести, так как из-за санкций у НОВАТЭКа отсутствует доступ к необходимому оборудованию — компрессорам и газовым турбинам западного производства. Выпуск этой техники, как отмечает газета, монополизирован Европой и США.

Официальных заявлений о том, что проект откладывается, компания не делала.

В середине мая «Коммерсантъ» сообщал, что НОВАТЭК может заменить американские турбины Baker Hughes для «Арктик СПГ 2» на китайские Harbin Guanghan Gas Turbine, однако этим сообщениям официального подтверждения также не было.

Развитие новых проектов по производству сжиженного газа в России затруднено еще и потому, что из-за геополитической обстановки импортеры не стремятся заключать новые долгосрочные контракты с отечественными компаниями — после начала спецоперации на Украине их число упало, сообщают журналисты «Нефть и капитал» со ссылкой на китайские СМИ. В последний раз Россия заключала долгосрочное соглашение о продаже СПГ в январе 2022 года с китайской компанией.

В мае стало известно, что финская энергетическая компания Gasum перестала забирать грузы СПГ с проекта НОВАТЭКа «Криогаз-Высоцк», предназначающиеся ей по контракту. Один из двух танкеров компании в последний раз посещал порт Высоцк 24 апреля и покинул его без груза, а другое судно и вовсе не заходило в него с 4 апреля. Ранее оба танкера перевозили из России по несколько партий ежемесячно. Трубопроводный импорт газа из России финский энергогигант прекратил в мае 2022 года.

