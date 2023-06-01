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17:08, 1 июня 2023Экономика

Россия отложит крупный газовый проект из-за отсутствия оборудования из ЕС и США

Rystad Energy: НОВАТЭК может отложить проект «Арктик СПГ 2» на 3-4 года

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Крупнейший независимый производитель газа в России НОВАТЭК может отложить выход на полную мощность проекта «Арктик СПГ 2» минимум на 3-4 года, пишет газета «Нефть и капитал» со ссылкой на аналитиков консалтинговой компании Rystad Energy.

Запуск первой линии запланирован на 2023 год, а поэтапный вывод объекта на полную мощность будут производить в 2023-2025 годах. Однако теперь сроки могут перенести, так как из-за санкций у НОВАТЭКа отсутствует доступ к необходимому оборудованию — компрессорам и газовым турбинам западного производства. Выпуск этой техники, как отмечает газета, монополизирован Европой и США.

Официальных заявлений о том, что проект откладывается, компания не делала.

В середине мая «Коммерсантъ» сообщал, что НОВАТЭК может заменить американские турбины Baker Hughes для «Арктик СПГ 2» на китайские Harbin Guanghan Gas Turbine, однако этим сообщениям официального подтверждения также не было.

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Развитие новых проектов по производству сжиженного газа в России затруднено еще и потому, что из-за геополитической обстановки импортеры не стремятся заключать новые долгосрочные контракты с отечественными компаниями — после начала спецоперации на Украине их число упало, сообщают журналисты «Нефть и капитал» со ссылкой на китайские СМИ. В последний раз Россия заключала долгосрочное соглашение о продаже СПГ в январе 2022 года с китайской компанией.

В мае стало известно, что финская энергетическая компания Gasum перестала забирать грузы СПГ с проекта НОВАТЭКа «Криогаз-Высоцк», предназначающиеся ей по контракту. Один из двух танкеров компании в последний раз посещал порт Высоцк 24 апреля и покинул его без груза, а другое судно и вовсе не заходило в него с 4 апреля. Ранее оба танкера перевозили из России по несколько партий ежемесячно. Трубопроводный импорт газа из России финский энергогигант прекратил в мае 2022 года.

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