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18:19, 18 июля 2023Моя страна

В Уфе появится Центр молодежного инновационного творчества

В Уфе появится Центр молодежного инновационного творчества для создания изобретений

Фото: Stock-Asso / Shutterstock / Fotodom

В Межвузовском студенческом кампусе в Уфе начнет работать Центр молодежного инновационного творчества (ЦМИТ). Об этом сообщает UfacityNews.ru со ссылкой на правительство региона.

Отмечается, что ЦМИТ будет одновременно и мастерской, и лабораторией, а также кружком, коворкингом и местом для проведения тематических конференций. Главной задачей центра является вовлечение молодого поколения в инновационную деятельность.

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Центр оснастят необходимым оборудованием, с помощью которого любой желающий сможет создать первую версию своего изобретения. В ЦМИТ появятся такие устройства, как 3D-принтеры, многокоординатные станки и лазерные высокоточные станки. Специалисты центра научат студентов работать с оборудованием и расскажут, к кому можно обратиться по вопросу коммерциализации идеи.

Ранее сообщалось, что на 198-метровой телебашне, расположенной на улице Римского-Корсакова в Ленинском районе Новосибирска, установят экран высотой восемь метров и динамическую архитектурную подсветку. Отмечается, что лампы подсветки смогут менять цвета в зависимости от заданной программы.

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    Алиса Удовик
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