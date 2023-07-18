В Уфе появится Центр молодежного инновационного творчества для создания изобретений

В Межвузовском студенческом кампусе в Уфе начнет работать Центр молодежного инновационного творчества (ЦМИТ). Об этом сообщает UfacityNews.ru со ссылкой на правительство региона.

Отмечается, что ЦМИТ будет одновременно и мастерской, и лабораторией, а также кружком, коворкингом и местом для проведения тематических конференций. Главной задачей центра является вовлечение молодого поколения в инновационную деятельность.

Центр оснастят необходимым оборудованием, с помощью которого любой желающий сможет создать первую версию своего изобретения. В ЦМИТ появятся такие устройства, как 3D-принтеры, многокоординатные станки и лазерные высокоточные станки. Специалисты центра научат студентов работать с оборудованием и расскажут, к кому можно обратиться по вопросу коммерциализации идеи.

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