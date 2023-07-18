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17:47, 18 июля 2023Бывший СССР

Мэр украинского города получил повестку в военкомат

Мэр украинского Дрогобыча Кучма и члены исполкома горсовета получили повестки в военкомат

Фото: Reuters

Мэру города Дрогобыч Львовской области Украины Тарасу Кучме и всем членам исполнительного комитета городского совета вручили повестки в военкомат. Об этом градоначальник рассказал в интервью порталу Zaxid.net.

Он уточнил, что работники военкомата вручили повестки чиновникам утром в начале заседания горсовета. По его словам, происходящее является нормальным явлением, а все получившие повестки имеют бронь от мобилизации.

При этом Кучма выразил готовность отправиться на службу в армию в качестве офицера. «Просился, мне пока отказывают. У меня заместители все поменялись, для них бронирование еще не оформили, они еще не прошли соответствующую процедуру», — добавил мэр.

Ранее депутат Львовского областного совета Иосиф Сытник сообщал, что его коллегам перед очередным заседанием вручили повестки в военкомат.

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    Георгий Нестеров
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