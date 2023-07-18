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13:10, 18 июля 2023Культура

Съемки нового сезона «Ведьмака» с Лиамом Хемсвортом запланировали на сентябрь

Съемки четвертого сезона «Ведьмака» с Лиамом Хемсвортом могут начаться в сентябре

Кадр: сериал «Ведьмак»

Съемки нового, четвертого сезона сериала «Ведьмак», в котором главную роль исполнит австралийский актер Лиам Хемсворт, запланировали на осень. О возможном начале процесса сообщается на сайте организации Film & Television Industry Alliance.

По информации, опубликованной на сайте, съемки шоу стартуют 4 сентября и пройдут на территории Великобритании, при этом не уточняется, каким образом на съемочный процесс повлияет забастовка Гильдии киноактеров США.

Ранее стало известно, что съемки второго сезона сериала «Дом дракона» продолжат вопреки забастовкам Гильдии киноактеров и Гильдии сценаристов США. Шоу продолжат снимать в Великобритании, так как большая часть актеров «Дома дракона» являются членам британского профсоюза Equity, который не имеет права проводить забастовки в знак солидарности с американскими коллегами.

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    Варвара Кошечкина
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