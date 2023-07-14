Variety: съемки второго сезона «Дома дракона» продолжат вопреки забастовкам

Съемки второго сезона сериала «Дом дракона» продолжат вопреки забастовкам Гильдии киноактеров и Гильдии сценаристов США. Об этом пишет Variety.

Шоу продолжат снимать в Великобритании. Отмечается, что большая часть актеров «Дома дракона» являются членам британского профсоюза Equity, который не имеет права проводить забастовки в знак солидарности с американскими коллегами. Подчеркивается, что если актер нарушит данное условие, то лишится защиты от увольнения или предъявления иска со стороны работодателя за нарушение контракта.

Ранее в июле Гильдия киноактеров США объявила о начале забастовки. О забастовке сценаристов Голливуда стало известно в начале мая. Актеры и сценаристы бастуют одновременно впервые с 1960 года.

События шоу «Дом дракона» происходят примерно за 200 лет до истории, показанной в «Игре престолов». Речь в нем идет о «Танце драконов» — гражданской войне, которая развернулась из-за борьбы между двумя ветвями дома Таргариенов. Принцесса Рейнира Таргариен и принц Эйгон Таргариен вместе заявляют о своих правах на трон, что и приводит к конфликту.