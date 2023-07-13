Гильдия актеров США объявила о начале забастовки

Deadline: Гильдия киноактеров США объявила о начале забастовки после неудачных переговоров

Гильдия киноактеров США объявила о начале своей забастовки. Об этом сообщает Deadline.

Переговоры с Альянсом продюсеров кино и телевидения (AMPTP) окончились неудачей. Диалог длился 12 дней. Известно, что 98 процентов членов профсоюза, состоящего из 160 тысяч голливудских артистов, проголосовали за проведение забастовки.

Члены Гильдии актеров США требуют повышения зарплаты, отчисления от показов на стриминговых сервисах, а также введения ограничений на использование искусственного интеллекта в кино и телевидении. Актеры и сценаристы впервые бастуют одновременно с 1960 года.

В начале мая стало известно, что крупнейшую за 15 лет забастовку из-за низких зарплат решили устроить сценаристы Голливуда. Контракт между Гильдией сценаристов Соединенных Штатов и голливудскими студиями истек 1 мая.