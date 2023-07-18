В Британии рассказали о линии ее фронта в конфликте на Украине

FT: линия военных действий Британии на Украине проходит на заводе снарядов BAE Systems

Обозреватели Сильвия Пфайфер, Лаура Питель и Патрисия Нильссон рассказали, в какой степени Великобритания вовлечена в конфликт на Украине. Об этом они написали в статье для Financial Times.

Авторы подчеркнули, что линия фронта военных действий Британии на Украине проходит на месте бывшего предприятия по производству шин Dunlop на северо-востоке Англии. «Здесь, на заводе BAE Systems в Вашингтоне рабочие изготавливают сотни 155-миллиметровых артиллерийских снарядов», — уточнили они.

В материале также отмечается, что Британия и другие государства Европы столкнулись с дефицитом боеприпасов из-за помощи Украине и необходимости собственного перевооружения. Директор программы по боеприпасам в BAE Systems Ли Смертвейт отметил, что раньше этот объект проходил через Афганистан и Ирак, а сейчас — и Украину.

«Предприятие загружено как никогда, и оно будет еще более загружено», — заключил он.

Ранее в Британии заметили усталость НАТО от конфликта на Украине. С таким мнением выступил британский военный аналитик Шон Белл.

