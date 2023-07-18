Милонов предложил неожиданный способ борьбы с борщевиком

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил запретить продавать земли с борщевиком

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил в качестве способа борьбы с борщевиком Сосновского запретить любое использование, в том числе продажу, участков, на которых он находится, пока владелец не избавится от сорняка. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Соответствующее обращение Милонов отправил главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву. Автор неожиданной инициативы отметил, что в нескольких регионах России сложилась чрезвычайная ситуация с неконтролируемым распространением борщевика. Милонов напомнил, что сорняк является опасным для живых существ и окружающей среды растением, оставляющим ожоги и способным за несколько лет превратить территорию, на которой он произрастает, в пустошь.

По мнению депутата, борщевик разрастается из-за халатности и бесхозяйственности многих частных владельцев или организаций, участки которых находятся в заброшенном состоянии. При этом штрафы, санкции и общественное осуждение не стимулируют их навести порядок на участке. В связи с этим Милонов предложил лишить таких собственников возможности продать земли или каким-либо другим образом использовать их до уничтожения последнего сорняка.

Агроэколог Антон Гладилин признал инициативу Милонова неэффективной, так как она направлена не на борьбу с борщевиком. «В чем подвох? Проблема борщевика — это беда заброшенных сельскохозяйственных земель. Чтобы с ним бороться, земли надо ввести в оборот, распахать, в первый год засеять травой, потом засеять другими культурами. То есть провести стандартные операции. А если запретить продажу заброшенного, заросшего участка фермерам, которые могут его вспахать, как это поможет?» — убежден эксперт. Вместо этого он предложил идею о введении в законодательство понятия инвазивных растений по причине того, что в средней полосе вредителем служит борщевик, а на юге — амброзия, вызывающая сильнейшую аллергию.

Что касается более эффективных методов борьбы с борщевиком, то среди них Гладилин выделил инициативу властей Московской области. В соответствии с ней специалисты уничтожают сорняк на участке, а затем выставляют его владельцу счет за работу.

В июле сообщалось, что в России испугались засилья борщевика Сосновского. По данным Россельхознадзора, за первое полугодие 2023-го было выявлено 9,8 тысячи гектаров земель сельскохозяйственного назначения, заросших этим сорняком.