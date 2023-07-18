Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
14:49, 18 июля 2023Среда обитания

Милонов предложил неожиданный способ борьбы с борщевиком

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил запретить продавать земли с борщевиком

Фото: Петр Кассин / Коммерсантъ

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил в качестве способа борьбы с борщевиком Сосновского запретить любое использование, в том числе продажу, участков, на которых он находится, пока владелец не избавится от сорняка. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Соответствующее обращение Милонов отправил главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву. Автор неожиданной инициативы отметил, что в нескольких регионах России сложилась чрезвычайная ситуация с неконтролируемым распространением борщевика. Милонов напомнил, что сорняк является опасным для живых существ и окружающей среды растением, оставляющим ожоги и способным за несколько лет превратить территорию, на которой он произрастает, в пустошь.

По мнению депутата, борщевик разрастается из-за халатности и бесхозяйственности многих частных владельцев или организаций, участки которых находятся в заброшенном состоянии. При этом штрафы, санкции и общественное осуждение не стимулируют их навести порядок на участке. В связи с этим Милонов предложил лишить таких собственников возможности продать земли или каким-либо другим образом использовать их до уничтожения последнего сорняка.

Материалы по теме:
Как оказать первую помощь при ожоге от борщевика? Чем опасен ожог от борщевика Сосновского и как его лечить
Как оказать первую помощь при ожоге от борщевика?Чем опасен ожог от борщевика Сосновского и как его лечить
23 июня 2023
Сорняк на стероидах. Россию захватывает борщевик. Есть ли способ уничтожить опасное растение?
Сорняк на стероидах.Россию захватывает борщевик. Есть ли способ уничтожить опасное растение?
11 июня 2022

Агроэколог Антон Гладилин признал инициативу Милонова неэффективной, так как она направлена не на борьбу с борщевиком. «В чем подвох? Проблема борщевика — это беда заброшенных сельскохозяйственных земель. Чтобы с ним бороться, земли надо ввести в оборот, распахать, в первый год засеять травой, потом засеять другими культурами. То есть провести стандартные операции. А если запретить продажу заброшенного, заросшего участка фермерам, которые могут его вспахать, как это поможет?» — убежден эксперт. Вместо этого он предложил идею о введении в законодательство понятия инвазивных растений по причине того, что в средней полосе вредителем служит борщевик, а на юге — амброзия, вызывающая сильнейшую аллергию.

Что касается более эффективных методов борьбы с борщевиком, то среди них Гладилин выделил инициативу властей Московской области. В соответствии с ней специалисты уничтожают сорняк на участке, а затем выставляют его владельцу счет за работу.

В июле сообщалось, что в России испугались засилья борщевика Сосновского. По данным Россельхознадзора, за первое полугодие 2023-го было выявлено 9,8 тысячи гектаров земель сельскохозяйственного назначения, заросших этим сорняком.

Что думаешь? Оцени!
    Полина Кислицына
    Обсудить
    Последние новости

    Водители рассказали об обстановке на Крымском мосту после теракта

    Офисные устройства заподозрили в краже личных данных

    В ВСУ заявили о готовности к применению кассетных боеприпасов

    Певица Наргиз назвала российский шоу-бизнес лицемерным

    Хирург оценила опасность народного метода обработки ран спиртом

    Экс-министра культуры Крыма осудили на 10 лет за взятку в 25 миллионов рублей

    За россиянами навсегда закрепят право на кредитные каникулы

    Экс-супруг Екатерины Климовой накопил многомиллионный долг по алиментам

    Пилот и пассажиры вертолета прыгнули в воду и спаслись при извержении вулкана

    ВСУ второй раз за день обстреляли российский приграничный регион

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости