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13:45, 14 июля 2023Среда обитания

В России испугались засилья борщевика

Россельхознадзор: 9,8 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения заросли борщевиком
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ

В России испугались засилья борщевика Сосновского. Россельхознадзор в публикации на официальном сайте обратил внимание на бездействие владельцев земельных участков, заросших сорняком.

За весь 2022 год ведомство обнаружило 23,6 тысячи гектаров земель сельскохозяйственного назначения, заросших борщевиком Сосновского. При этом за первое полугодие 2023 года было выявлено 9,8 тысячи гектаров таких территорий. Служба выразила обеспокоенность как самим распространением ядовитого растения, так и тем фактом, что землепользователи не принимают меры по борьбе с сорняком.

В ведомстве отметили, что обязанность собственников и арендаторов земли бороться с зарастанием территорий борщевиком закреплена в законодательстве, при этом россияне могут обратиться в органы местного самоуправления или в территориальное управление Россельхознадзора для уничтожения растения. К нарушителям могут приниматься предусмотренные законом меры, вплоть до изъятия земельного участка, подчеркнули в службе.

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Россельхознадзор напомнил гражданам и об опасности борщевика для человека. Даже незначительное количество сока растения при попадании на кожу может вызвать серьезные ожоги с волдырями, а мелкие аэрозольные частицы при вдыхании спровоцировать отек гортани и верхних частей пищевода.

Ранее генеральный директор и основатель экологического сервиса «Сохрани лес» Андрей Хорошилов рассказал о неожиданном методе борьбы с борщевиком на участке. Чтобы сдержать его распространение, нужно искусственно создать конкуренцию с другими растениями, высадив топинамбур. Его широкая листва перекроет солнечный свет и не позволит борщевику разрастаться. По аналогичной схеме можно использовать козлятник, люпин или малину.

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