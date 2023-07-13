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13:38, 13 июля 2023Среда обитания

Россиянам рассказали о неожиданном способе борьбы с борщевиком

Гендиректор «Сохрани лес» Хорошилов: бороться с борщевиком можно с помощью топинамбура

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Чтобы побороть борщевик Сосновского на участке, можно воспользоваться неожиданным инвазивным методом и высадить топинамбур. Об этом в беседе с «Лентой.ру» россиянам рассказал генеральный директор и основатель экологического сервиса «Сохрани лес» Андрей Хорошилов.

По словам эксперта, за год борщевик способен увеличивать занятую им площадь на 10-15 процентов. Чтобы сдержать его распространение, нужно искусственно создать конкуренцию с другими растениями. На участке можно высадить топинамбур, широкая листва которого перекроет солнечный свет и не позволит борщевику разрастаться. По аналогичной схеме можно использовать козлятник, люпин или малину.

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Специалист объяснил, что борщевик активнее всего разрастается на пустырях, поэтому на подобных территориях нужно высаживать леса. «В борьбе с борщевиком могут помочь хвойные леса. Ельник почти полностью лишает борщевик шансов на выживание за счет хвойного покроя почвы и недостатка света», — отметил Хорошилов. Он также уточнил, что за высаженными на месте борщевика растениями нужно следить и проверять почву на новые ростки опасного растения.

Ранее председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин предупредил, что за выращивание токсичных и психотропных растений на даче россияне рискуют сесть в тюрьму. За наличие на территории борщевика или волчеягодника можно отделаться денежным штрафом, а за выращивание конопли или кокаинового куста грозит уже уголовная ответственность.

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    Нина Ташевская
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