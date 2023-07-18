Россиянам рассказали о возмещении ущерба при ударе молнии в дом

Юрист Васильева: при ударе молнии в незастрахованный дом нужно получить справку об ущербе

В случае если в дом попала молния и случился пожар, необходимо получить справку о материальном ущербе в МЧС, в которой будет указана причина возгорания. Советы о том, что делать в такой ситуации, россиянам дала юрист Оксана Васильева, ее слова передает «Секрет фирмы».

Васильева рассказала, что чаще всего от попадания молнии страдают владельцы деревянных домов. При возникновении такой ситуации она в первую очередь порекомендовала получить справку о материальном ущербе в МЧС, в которой будет названа причина пожара. Для этого необходимо будет написать заявление в произвольной форме.

Если дом не был застрахован, то получить денежную компенсацию за ущерб от вызванного молнией пожара можно, обратившись в администрацию, — как правило, ее выплачивают не дольше, чем в течение месяца. Туда же Васильева посоветовала обратиться, если дом сгорел и есть потребность в новом жилье. В случае если в муниципальном образовании есть свободные площади либо маневренный фонд, погорельцам предложат новый временный дом. Однако юрист предупредила, что, если при пожаре от удара молнии сгорела только техника, никто такой ущерб возмещать не станет.

Если дом был застрахован, то после получения справки о материальном ущербе от МЧС необходимо незамедлительно обратиться с заявлением в страховую компанию — в противном случае может быть отказано в выплате. К документу нужно приложить данную справку, а также копию паспорта и страхового полиса. Стоит учесть, что многие компании сегодня предлагают оформлять страховой случай в более упрощенном виде — через собственные электронные приложения.

Страховая компания может назначить пожарно-техническую экспертизу для точной установки причины происшествия и его характера, чтобы впоследствии определить сумму компенсации, требующуюся для восстановительного ремонта сгоревшего дома, а также покупки имущества со схожими характеристиками взамен утраченного. Если организация постановит, что компенсация требуется, деньги вышлют на предоставленный пострадавшим расчетный счет.

«Сумма возмещения ограничена договором страхования. Условия и суммы выплат в каждой страховой компании могут отличаться. Иногда страховые компании стремятся уменьшить сумму выплаты или вообще отказать», — рассказала Васильева. Она добавила, что страховые выплаты обычно присылают в срок до 15 календарных дней после того, как был оформлен страховой акт.

Для предотвращения удара молнии в дом юрист посоветовала построить молниеотвод. Благодаря этому устройству молния не попадет в конструкцию дома, а опасное напряжение будет отведено за пределы контура здания. Однако даже если попадание природного электрического заряда все же произойдет, оно не станет фатально разрушительным.

В июле россиянам порекомендовали при затоплении квартиры соседями в первую очередь зафиксировать на фото и видео пострадавшую мебель. По словам юриста Ильи Русяева, это позволит предоставить доказательства в суде и получить компенсацию.