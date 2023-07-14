Россиянам назвали способы получить компенсацию за затопление квартиры

Юрист Русяев: при затоплении квартиры следует обращаться к оценщику для понимания ущерба

При затоплении квартиры соседями следует зафиксировать на фото и видео пострадавшую мебель. Способы получить компенсацию после инцидента Общественной службе новостей (ОСН) назвал юрист Илья Русяев.

«Стратегически надо действовать так: приготовиться к суду с соседом, или управляющей компанией, или товариществом собственников жилья (ТСЖ)», — посоветовал юрист. Важно фотографировать и фиксировать все, чтобы иметь возможность предоставить доказательства в суде. Юрист рекомендовал через несколько дней после происшествия пригласить оценщика, который определит размер нанесенного ущерба. На оценку желательно пригласить всех участников процесса — заливших соседей или представителей управляющей компании.

Русяев рекомендовал связаться с соседями с просьбой принять меры по устранению потопа. Если это не помогло, жильцам нужно обратиться в управляющую компанию или жилищно-эксплуатационную организацию. Юрист отметил, что изложить жалобу подробно лучше в письменной форме.

По словам эксперта, именно управляющая компания принимает решение о вскрытии квартиры для устранения утечки, если соседей нет дома. Однако, по словам юриста, обычно квартиры вскрывают только в случае сильного прорыва трубы. Если же управляющая компания не реагирует на обращение, добиться компенсации можно другим способом — через обращение в местные органы власти — например, в муниципалитет или жилищный надзор. Обращение в суд может потребоваться в крайнем случае. Это необходимо, чтобы точно определить, кто виноват в произошедшем — управляющая компания или сосед.

Ранее россиянам назвали способ спасти от затопления частный дом. По словам директора по развитию Ассоциации деревянного домостроения Семена Гоглева, главное выбрать правильное место для строительства. Например, неудачным вариантом будет стройка жилья на берегу реки или на склоне, отметил он.