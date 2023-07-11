Россиянам раскрыли способы спасти дом от затопления

Эксперт Гоглев: спасти дом от затопления может правильно выбранное место для строительства

Предотвратить возможное затопление дома поможет правильно выбранное место для его строительства. Способы спасти загородное жилье от стихии раскрыл россиянам директор по развитию Ассоциации деревянного домостроения Семен Гоглев, пишет «Российская газета».

Эксперт считает плохой идеей строить дом на берегу реки, «где сразу за калиткой можно рыбачить», — в половодье до него с высокой вероятностью дойдет вода. Если дом построен на склоне, есть риски, что он пострадает от стекающих вниз потоков, предупредил Гоглев.

«Подтопления из-за разлива рек бывают не каждый год. Сейчас их гораздо меньше, чем в советское время, так как хорошо регулируется сток воды с помощью плотин. Но иногда из-за нарушения регулирования стоков или же из-за климатических аномалий (необычайно сильных дождей, чрезмерного накопления снега зимой) дома все же оказываются в воде», — отметил специалист.

Перед тем как возводить дом, эксперт советует изучить историю местности. Для этого можно запросить в НИИ данные, связанные с климатологией или строительством. Есть и более простой способ — расспросить пожилых местных жителей о катаклизмах. Не лишним будет узнать, есть ли в поселке ливневая канализация и работает ли она, добавил Гоглев.

«Если дом построен в неправильном месте и его начало подтапливать, противостоять воде вряд ли получится — она прибывает достаточно быстро. Можно лишь постараться перенести ценные вещи и мебель на чердак. Заранее обратите внимание, хорошо ли дом прикреплен к фундаменту — деревянные здания, бывает, просто уплывают», — рассказал специалист.

После того как вода уйдет из затопленного дома, ему потребуется капитальный ремонт. Гоглев советует как можно скорее вскрыть обшивку, вынуть и потом заменить утеплитель. «Летом нужно открыть окна. Можно также задействовать тепловые пушки. Если вода стояла недолго, то мебель, ковры постепенно просохнут, а вот утеплитель, который был погружен в воду, просушить не удастся — если его не заменить, все начнет гнить. Однако если вода стоит долго, неделями, то тогда и мебель не спасти», — отметил эксперт.