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20:14, 18 июля 2023Моя страна

Екатеринбургский музей запустил свой подкаст о наивном искусстве

Екатеринбургский музей изобразительных искусств запустил подкаст «Наивные диалоги»

Фото: Unsplash

Свой собственный подкаст запустил Екатеринбургский музей изобразительных искусств, проект получил название «Наивные диалоги». Как уточнили в пресс-службе культурного учреждения, согласно имеющимся планам в ближайшее время создатели подкаста намерены выпустить семь эпизодов подкаста о наивном искусстве в зарубежном и отечественном искусствознании.

Рассказывая о подкасте, представители музея указали, что «Наивные диалоги» записи подкаста примут участие приглашенные специалисты, такие как коллекционеры и художники. Вместе с сотрудниками музея они будут рассуждать о самых насущных вопросах, касающихся такого феномена культуры, как наивное искусство.

«Каждый эпизод подкаста будет включать сопроводительные материалы: файл с расшифровкой аудиодорожки, визуальные и справочные материалы к выпуску, рекомендованную литературу, что позволит всем заинтересованным углубиться в затронутые в выпуске вопросы», — добавили в музее.

Ранее сообщалось, что в парке жилого района Салават Купере в Казани пройдет фестиваль «Книжный экватор».

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    Варвара Кошечкина
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