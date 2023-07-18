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17:01, 18 июля 2023Моя страна

В Казани в июле пройдет фестиваль «Книжный экватор»

Хедлайнером фестиваля «Книжный экватор» в Казани станет Татьяна Устинова

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

В парке жилого района Салават Купере в Казани пройдет фестиваль «Книжный экватор». Об этом сообщается на официальном сайте мэрии города.

Мероприятие состоится 22 июля. Его хедлайнером станет известная российская писательница, автор детективов Татьяна Устинова.

В программе фестиваля разнообразные мастер-классы, ярмарка книг, выставки, перформансы и лекции. Отмечается, что активности развернутся одновременно в нескольких зонах парка.

Ранее в июле стало известно, что в Татарстане утвердили план мероприятий, приуроченных к проведению Года педагога и наставника. Так, уже в 2023 году в республике появится музей образования, памятник и сквер учителя. Также планируется издание книги о системе образования.

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    Фариза Бацазова
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