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18:03, 18 июля 2023Мир

Зампостпреда России при ООН назвал цель теракта Украины на Крымском мосту

Зампостпреда РФ при ООН: Киев организует теракты для отвлечения внимания от провалов
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Киев организует теракты для отвлечения внимания от провала на саммите НАТО. Такую цель атаки на Крымский мост назвал зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский, передает ТАСС.

«Чтобы отвлечь население от этой неутешительной реальности, а также от провала на недавнем саммите НАТО, режим [президента Украины Владимира] Зеленского предпринимает резонансные, но не имеющие военного значения акции, свойственные для международных террористов», — сказал он в ходе своего выступления в Генеральной Ассамблее ООН.

Теракт на Крымском мосту произошел 17 июля. По данным Национального антитеррористического комитета, мост атаковали двумя украинскими беспилотниками примерно в 3:05 ночи.

При ЧП пострадала девочка-подросток, которая ехала вместе с родителями на отдых. В настоящее время она находится в больнице, ее родителей спасти не удалось.

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    Виктория Кондратьева
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