Шесть туристов из Европы изнасиловали девушку на популярном курорте

Шесть немецких туристов были арестованы за изнасилование девушки на испанском курорте

Шесть туристов из Европы были арестованы за изнасилование 18-летней девушки на популярном испанском курорте Майорка. Об этом сообщает The Associated Press.

По данным источника, немецкие туристы были задержаны полицией района Плайа-де-Пальма после предполагаемого группового изнасилования в номере отеля. Уточняется, что всем подозреваемым от 20 до 21 года.

В материале также говорится, что туристка встретила одного из немцев в районе баров и ночных клубов, выпила с ним и пошла в его номер. Пострадавшая сообщила полиции, что позже пыталась покинуть отель, но мужчины, которые были в комнате, не позволили ей этого сделать и изнасиловали.

В конце концов туристке удалось сбежать и сообщить о произошедшем администратору отеля, который вызвал полицию. Стражи порядка прибыли на место и задержали пятерых подозреваемых на месте. Шестой соучастник скрылся, но позже был найден и арестован.

Как отмечает The Associated Press, по испанскому законодательству за групповое изнасилование можно получить до 15 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что мужчины подвергли туристку групповому изнасилованию на греческом пляже Ретимно, остров Крит, и получили пожизненный срок. Уточняется, что при аресте два пакистанца сразу признали вину, однако в суде стали отрицать обвинения.

