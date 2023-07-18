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19:03, 18 июля 2023Путешествия

Шесть туристов из Европы изнасиловали девушку на популярном курорте

Шесть немецких туристов были арестованы за изнасилование девушки на испанском курорте

Фото: Marko Marković / Unsplash

Шесть туристов из Европы были арестованы за изнасилование 18-летней девушки на популярном испанском курорте Майорка. Об этом сообщает The Associated Press.

По данным источника, немецкие туристы были задержаны полицией района Плайа-де-Пальма после предполагаемого группового изнасилования в номере отеля. Уточняется, что всем подозреваемым от 20 до 21 года.

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В материале также говорится, что туристка встретила одного из немцев в районе баров и ночных клубов, выпила с ним и пошла в его номер. Пострадавшая сообщила полиции, что позже пыталась покинуть отель, но мужчины, которые были в комнате, не позволили ей этого сделать и изнасиловали.

В конце концов туристке удалось сбежать и сообщить о произошедшем администратору отеля, который вызвал полицию. Стражи порядка прибыли на место и задержали пятерых подозреваемых на месте. Шестой соучастник скрылся, но позже был найден и арестован.

Как отмечает The Associated Press, по испанскому законодательству за групповое изнасилование можно получить до 15 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что мужчины подвергли туристку групповому изнасилованию на греческом пляже Ретимно, остров Крит, и получили пожизненный срок. Уточняется, что при аресте два пакистанца сразу признали вину, однако в суде стали отрицать обвинения.

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    Марина Черняк
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