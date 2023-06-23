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07:45, 23 июня 2023Путешествия

Мужчины подвергли туристку групповому изнасилованию на пляже и получили срок

На пляже в Греции два пакистанца изнасиловали туристку и получили пожизненный срок

Фото: Byron Smith / Getty Images

Мужчины подвергли туристку групповому изнасилованию на греческом пляже Ретимно, остров Крит, и получили пожизненный срок. Об этом сообщает местное издание Olympia.

Уточняется, что при аресте два пакистанца сразу признали вину, однако в суде стали отрицать обвинения. По словам преступников, все происходило по согласию трех сторон. Несмотря на это, суд признал вину молодых людей 24 и 27 лет.

По информации издания, нападение произошло ранним утром, когда девушка лежала на шезлонге у моря. Мужчины подошли к ней и по очереди изнасиловали, удерживая силой.

Ранее на греческом острове Родос другая туристка сходила на свидание с парнем из интернета и была изнасилована в море. Уточняется, что пострадавшей оказалась 20-летняя англичанка. Она познакомилась с 23-летним албанцем в сети и после двухнедельного общения онлайн назначила ему личную встречу.

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    Зарина Дзагоева
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