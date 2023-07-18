В России представили дешевый смартфон Redmi

Xiaomi выпустила в России доступный смартфон Redmi A2+ за 5999 рублей

Китайская компания Xiaomi представила на российском рынке дешевый смартфон Redmi. Об этом сообщает издание CNews.

Аппарат Redmi A2+, выпущенный в Китае весной 2023 года, получил доступный IPS-дисплей диагональю 6,52 дюйма и разрешением 1600х720 пикселей. Смартфон, имеющий 3 гигабайта оперативной и 64 гигабайта встроенной памяти, оценили в 5999 рублей. Устройство доступно в российских магазинах.

Телефон также вышел с чипом Mediatek Helio G36, двойной камерой с объективами разрешением 8 и 0,08 мегапикселя с поддержкой съемки видео разрешением 1080 пикселей и частотой 30 кадров в секунду. Девайс оснащен аккумулятором емкостью 5000 миллиампер-часов с ускоренной зарядкой 10 ватт.

Xiaomi Redmi A2+ имеет расположенный на задней панели дактилоскопический сенсор, 3,5-миллиметровый разъем для проводных наушников, FM-радио, слот для карт памяти microSDXC.

В середине июля аналитики сети «М.Видео-Эльдорадо» рассказали, что россияне чаще отдают предпочтение смартфонам с диагональю экрана 6,55 дюйма. Также специалисты назвали самый популярный аппарат за первое полугодие 2023-го — им оказался Xiaomi Redmi 9A.