Россия направила в Турцию самолеты для тушения лесных пожаров

МЧС России направило в Турцию два самолета-амфибии Бе-200 для тушения лесных пожаров

Два самолета-амфибии Бе-200ЧС вылетели в Турцию для помощи в тушении лесных пожаров. Об этом сообщает МЧС РФ в своем Telegram-канале.

«По указанию президента Российской Федерации и в соответствии с запросом турецкой стороны два самолета-амфибии российского чрезвычайного ведомства вылетели с аэропорта Платов города Ростов-на-Дону в города Мугла и Измир Турецкой Республики для тушения крупных лесных пожаров», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что авиационная группа МЧС России подготовлена к работе в сложных условиях. Для мониторинга и обнаружения очагов пожаров самолеты Бе-200ЧС оснащены тепловизорами, которые транслируют изображение земной поверхности в инфракрасном диапазоне.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о желании покупать у России самолеты для тушения лесных пожаров. Как рассказал турецкий лидер, 16 июля пожары вспыхнули в турецких провинциях Мугла, Мерсин и Чанаккале. Он отметил, что провел переговоры с министром внутренних дел и министром лесного хозяйства, большая часть возгораний взята под контроль.