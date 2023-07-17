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15:08, 17 июля 2023Среда обитания

В Турции захотели покупать у России самолеты для тушения лесных пожаров

Президент Турции Эрдоган: страна хотела бы покупать у России самолеты для тушения пожаров
СюжетЛесные пожары:

Фото: Roya Ann Miller / Unsplash

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о желании покупать у России самолеты для тушения лесных пожаров, передает ТАСС.

На пресс-конференции в Стамбуле Эрдоган сообщил, что 16 июля пожары вспыхнули в турецких провинциях Мугла, Мерсин и Чанаккале. Он отметил, что провел переговоры с министром внутренних дел и министром лесного хозяйства, большая часть возгораний взята под контроль.

По словам турецкого президента, в настоящее время с пожарами борются турецкие самолеты и вертолеты. При этом страна хочет закупить у России средства для борьбы с пожарами в дополнение к уже имеющимся.

Ранее сообщалось, что Эрдоган планировал обсудить с президентом России Владимиром Путиным закупку у России эффективных для тушения лесных пожаров самолетов-амфибий.

Летом 2022 года Турцию охватили масштабные лесные пожары. Они происходили в туристическом порту Мармарис на юго-западе страны, а также в расположенной на юге Турции Анталье. Эрдоган заявлял о поддержке инициативы введения смертной казни за поджог леса.

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    Мария Черкасова
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