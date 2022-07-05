На курорте в Турции вспыхнул лесной пожар

В турецкой Анталье под канатной дорогой вспыхнул лесной пожар

В турецком курортном городе Анталья вспыхнул лесной пожар. Причина возгорания не уточняется, сообщает газета Hürriyet.

По данным издания, огонь вспыхнул вечером во вторник, 5 июля, на территории под канатной дорогой на высоте 605 метров в районе Коньяалты. Возгорание удалось локализовать за 45 минут.

В тушении пожара участвовали четыре самолета и пять вертолетов. По данным издания, возгорание охватило площадь в гектар. На данный момент неизвестно, почему произошел пожар.

Ранее в июне пожар произошел на Голливудских холмах в районе каньона Койот в Лос-Анджелесе. В борьбе с огнем было задействовано 100 пожарных, поддержку с воздуха оказывали вертолеты с водой. Сотрудникам экстренных служб удалось взять под контроль распространение огня за 75 минут.