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На курорте в Турции вспыхнул лесной пожар

В турецкой Анталье под канатной дорогой вспыхнул лесной пожар
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Kaan Soyturk / Reuters

В турецком курортном городе Анталья вспыхнул лесной пожар. Причина возгорания не уточняется, сообщает газета Hürriyet.

По данным издания, огонь вспыхнул вечером во вторник, 5 июля, на территории под канатной дорогой на высоте 605 метров в районе Коньяалты. Возгорание удалось локализовать за 45 минут.

В тушении пожара участвовали четыре самолета и пять вертолетов. По данным издания, возгорание охватило площадь в гектар. На данный момент неизвестно, почему произошел пожар.

Ранее в июне пожар произошел на Голливудских холмах в районе каньона Койот в Лос-Анджелесе. В борьбе с огнем было задействовано 100 пожарных, поддержку с воздуха оказывали вертолеты с водой. Сотрудникам экстренных служб удалось взять под контроль распространение огня за 75 минут.

Нина Ташевская
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