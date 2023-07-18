Армения отказалась стать средой для обхода санкций

МИД Армении заявил о незаинтересованности в том, чтобы стать средой для обхода санкций

Армения не намерена становиться средой для уклонения от санкций. Об этом на пресс-конференции в Вене заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян. Его слова приводит ТАСС.

Мирзоян отметил, что война повлияла и на экономику Армении, как положительно, так и отрицательно. Однако это не повлияет на решение руководства страны относительно санкций. «Я хотел бы еще раз публично и громко заверить всех, кто интересуется этой темой, что Армения не собирается становиться пространством, где санкции можно было бы обойти», — заявил дипломат.

Также он отметил, что Армения «очень тесно и очень прозрачно» сотрудничает не только с соответствующими органами из Евросоюза, но также из США и других стран.

В июне ЕС включил в 11-й пакет санкций 87 компаний из Китая, Объединенных Арабских Эмиратов, Узбекистана, Сирии и Армении за поддержку России. По словам европейских властей, внесенные в санкционный список организации напрямую поддерживают военно-промышленный комплекс России «в агрессивной войне против Украины».

Первый пакет антироссийских санкций Евросоюз принял после признания Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в феврале 2022 года.