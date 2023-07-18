В Дагестане запретили популярную туристическую традицию
В дагестанском Дербенте запретили популярную традицию — забрасывать камни на ворота древней стены ради исполнения желания. Об этом сообщается в Telegram-канале «Дербентского музея-заповедника».
Отмечается, что сотрудники заповедника расчистили от камней ворота северной крепостной стены «Джарчи-капы».
«Запрещается бросать камни на деревянную балку арочного проема ворот "Джарчи-капы". Это может нанести значительный урон объекту федерального значения, что является нарушением закона об охране объектов культурного наследия и подлежит административному наказанию», — говорится в сообщении.
В администрации музея-заповедника добавили, что при выполнении этого ритуала желания в действительности не исполняются.
Ранее сообщалось, что на территории цитадели Нарын-кала в Дербенте открылась выставка кавказского оружия «Дом кинжалов». Посетители смогут увидеть холодное оружие, изготовленное дагестанскими мастерами в XIX — начале XX веков.