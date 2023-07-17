Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
15:56, 17 июля 2023Моя страна

Выставка кавказского оружия открылась в цитадели Дербента

В цитадели Нарын-кала в Дербенте открылась выставка «Дом кинжалов»

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Выставка кавказского оружия «Дом кинжалов» открылась на территории цитадели Нарын-кала в Дербенте. Об этом сообщает портал «Это Кавказ» со ссылкой на директора Дербентского музея-заповедника Вели Фаталиева.

Посетители смогут увидеть холодное оружие, изготовленное дагестанскими мастерами в XIX — начале XX веков, а также амуницию и различные предметы, которые использовались в сражениях в годы Кавказской войны. Уточняется, что экспонаты собирал частный дагестанский коллекционер по всему миру в течение нескольких десятилетий.

«В экспозиции также представлены экземпляры, связанные с древнейшими ритуалами. Огромные персидские кинжалы не оставят равнодушными самых взыскательных ценителей исторического оружия. Особое место занимают уникальные черкески, принадлежавшие знатным горцам и офицерам российской армии», — пояснил Фаталиев.

Ранее в июле сообщалось, что в Дербенте открылась выставка оренбургских пуховых платков. Уточнялось, что она будет работать в течение месяца.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    Штурмовик Су-25 рухнул в море на глазах у отдыхающих в Краснодарском крае. Что известно о катастрофе?

    Россиян научили работать на даче в жару без вреда для здоровья

    В правительстве подтвердили сроки восстановления Крымского моста

    Россиянкам назвали вредящую здоровью летнюю обувь

    Независимые продюсеры смогут работать на фоне забастовки актеров

    Агент Кокорина высказался о будущем футболиста в «Фиорентине»

    В Запорожской области заявили о безопасности сухопутного маршрута в Крым

    Еврокомиссия предложила ввести постоянные совместные закупки газа

    В сеть утекли данные сотрудников американских и немецких спецслужб

    Восьмилетный мальчик с пистолетом угнал машину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости