Выставка кавказского оружия открылась в цитадели Дербента

В цитадели Нарын-кала в Дербенте открылась выставка «Дом кинжалов»

Выставка кавказского оружия «Дом кинжалов» открылась на территории цитадели Нарын-кала в Дербенте. Об этом сообщает портал «Это Кавказ» со ссылкой на директора Дербентского музея-заповедника Вели Фаталиева.

Посетители смогут увидеть холодное оружие, изготовленное дагестанскими мастерами в XIX — начале XX веков, а также амуницию и различные предметы, которые использовались в сражениях в годы Кавказской войны. Уточняется, что экспонаты собирал частный дагестанский коллекционер по всему миру в течение нескольких десятилетий.

«В экспозиции также представлены экземпляры, связанные с древнейшими ритуалами. Огромные персидские кинжалы не оставят равнодушными самых взыскательных ценителей исторического оружия. Особое место занимают уникальные черкески, принадлежавшие знатным горцам и офицерам российской армии», — пояснил Фаталиев.

Ранее в июле сообщалось, что в Дербенте открылась выставка оренбургских пуховых платков. Уточнялось, что она будет работать в течение месяца.