Выставка оренбургских платков открылась в Дербенте
В дагестанском Дербенте в музейном коплексе «Домик Петра I» открылась выставка оренбургских пуховых платков. Об этом сообщается на сайте администрации Дербента.
В пресс-службе сообщили, что проект реализуется Оренбургским областным музеем изобразительных искусств.
Заместитель главы города Видади Зейналов отметил, что проведение такого выставочного проекта, это большой знак уважения Дербенту и музейному сообществу.
По словам директора Оренбургского областного музея изобразительных искусств Юрия Комлева, Оренбургский платок является многонациональным. «Его вяжут русские, татары, башкиры, казахи. Платок – это символ каждой женщины», — отметил он. Комлев также сообщил, что каждое изделие, представленное на выставке, выполнено в единственном экземпляре.
Выставка будет открыта в течение месяца.