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14:47, 10 июля 2023Моя страна

Выставка оренбургских платков открылась в Дербенте

В музее «Домик Петра I» в Дербенте открылась выставка оренбургских платков

Фото: Администрация Дербента

В дагестанском Дербенте в музейном коплексе «Домик Петра I» открылась выставка оренбургских пуховых платков. Об этом сообщается на сайте администрации Дербента.

В пресс-службе сообщили, что проект реализуется Оренбургским областным музеем изобразительных искусств.

Заместитель главы города Видади Зейналов отметил, что проведение такого выставочного проекта, это большой знак уважения Дербенту и музейному сообществу.

По словам директора Оренбургского областного музея изобразительных искусств Юрия Комлева, Оренбургский платок является многонациональным. «Его вяжут русские, татары, башкиры, казахи. Платок – это символ каждой женщины», — отметил он. Комлев также сообщил, что каждое изделие, представленное на выставке, выполнено в единственном экземпляре.

Выставка будет открыта в течение месяца.

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    Варвара Кошечкина
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