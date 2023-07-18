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17:13, 18 июля 2023Мир

В США анонсировали новый пакет военной помощи Украине

США в ближайшие дни объявят о новом пакете военной помощи Украине на 1,3 млрд долларов

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

США в ближайшие дни объявят о новом пакете помощи Украине на 1,3 миллиарда долларов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух американских чиновников.

По словам одного из них, новый пакет поддержки Вооруженных сил Украины (ВСУ) включает средства противовоздушной обороны, беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и средства борьбы с ними.

Ранее Агентство по международному развитию США (USAID) сообщило, что выделит Украине гуманитарную помощь еще на 500 миллионов долларов. По словам его главы Саманты Пауэр, дополнительная помощь выделяется «для удовлетворения неотложных потребностей украинцев».

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    Семен Александров
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