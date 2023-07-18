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17:02, 18 июля 2023Мир

США выделят украинским фермерам 250 миллионов долларов

USAID: США выделят 250 млн долларов украинским фермерам после приостановки зерновой сделки

Фото: Boris Roessler / dpa / Globallookpress.com

США намереваются выделить 250 миллионов долларов на помощь украинским фермерам после приостановки действия зерновой сделки и поставок зерна на мировой рынок, заявила глава американского Агентства по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр. Ее цитирует Reuters.

18 июля она прибыла в Одессу и, выступая в городском порту, пообещала инвестиции сельскохозяйственному сектору Украины. Средства будут направлены на развитие сельхозинфраструктуры и расширение экспортных маршрутов.

Она также призвала правительства и бизнес других стран выделить еще средства, чтобы помочь фермерам и «стимулировать экономику Украины». «Мы коллективно заинтересованы в том, чтобы украинские фермеры оставались в деле», — сказала Пауэр.

Накануне, 17 июля, Саманта Пауэр говорила, что США решили выделить Украине гуманитарную помощь еще на 500 миллионов долларов «для удовлетворения неотложных потребностей украинцев».

Уточнялось, что с февраля 2022 года Вашингтон выделил Украине гуманитарную помощь в размере свыше 2,6 миллиарда долларов. 1,9 миллиарда из этой суммы были предоставлены через USAID.

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    Антон Похиляк
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