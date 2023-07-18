Грузовик сбил ехавшего на велосипеде главного аналитика ГИБДД России

В Подмосковье грузовик сбил главного аналитика ГИБДД, ехавшего по шоссе на велосипеде

На Московском малом кольце в Подмосковье водитель грузовика MAN не заметил начальника отдела оперативного управления и подготовки информации ситуационно-аналитического центра ГИБДД России Григория Андриянова, который ехал по шоссе на велосипеде, и сбил его. Об этом сообщил «МК».

По данным издания, ДТП произошло в Раменском городском округе днем 17 июля. В результате наезда полковник Андриянов получил переломы ребер и травму живота. Он госпитализирован.

Полицейского называют главным аналитиком российской автоинспекции.

Ранее в Московской области задержали полицейского, который не справился с управлением на дороге, выехал на встречную полосу и сбил велосипедиста.