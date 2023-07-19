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04:25, 19 июля 2023Бывший СССР

Британский советник допустил гражданскую войну на Украине еще в 2001 году

AFP: британский советник Лиддл еще в 2001 году допустил гражданскую войну на Украине

Фото: Henning Kaiser / dpa / Global Look Press

Советник по внешнеполитическим вопросам британского правительства Роджер Лиддл еще в 2001 году допустил вероятность начала гражданской войны на Украине. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на конфиденциальные служебные записки чиновника, передает РИА Новости.

«Крах Украины... в наихудшем случае... может привести к вмешательству России на Украине и гражданской войне, развязанной западными украинцами, которые будут яростно сопротивляться эрозии с трудом завоеванной независимости страны», — писал Лиддл. По его мнению, укрепление украинской демократии и экономики позволит противостоять «любому возрождению российского империализма».

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