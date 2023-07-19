В аэропортах Москвы произошла массовая задержка и отмена рейсов

«Яндекс.Расписания»: в аэропортах Москвы 19 июля отменили и задержали 33 рейса

В трех московских аэропортах 19 июля произошла отмена и задержка 33 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

Во Внуково задержано 4 рейса и еще 10 отменено. В Домодедово перенесли вылет 13 самолетов, а 2 рейса отменили. В Шереметьево вылетят не по расписанию 2 рейса, еще 2 отменены. Информации о сбоях в расписании аэропорта Жуковский нет.

Причина массового изменения времени вылета самолетов в столичных авиагаванях неизвестна.

Треть от месячной нормы осадков выпала в российской столице за сутки с 18 на 19 июля. В период с 14:00 до 15:00 на город обрушились сверхинтенсивные дожди. Множество городских улиц оказались подтоплены.

