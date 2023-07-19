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08:47, 19 июля 2023Россия

В Москве за сутки выпала треть месячной нормы осадков

В Москве за сутки с 18 на 19 июля выпала треть месячной нормы осадков

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Треть от месячной нормы осадков выпала в российской столице за сутки с 18 на 19 июля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

Эксперт отметил, что за указанный период в Москве выпало 24 миллиметра дождя, что составляет одну треть от всего месячного июльского объема «небесной влаги».

Во вторник в отдельных районах столицы менее чем за час выпало более четверти месячной нормы осадков. В период с 14:00 до 15:00 на город обрушились сверхинтенсивные осадки. Множество городских улиц оказались подтоплены.

Ранее сообщалось, что колесо обозрения «Солнце Москвы» в столичном парке ВДНХ приостановило работу из-за ливня согласно требованиям безопасности. Согласно регламенту эксплуатации, работа аттракциона должна прекратиться при ветре более 15 метров в секунду. Всех посетителей колеса обозрения высадили в штатном режиме.

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    Екатерина Подвигина
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