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16:33, 18 июля 2023Россия

Колесо обозрения в московском парке приостановило работу из-за ливня

Работу колеса обозрения «Солнце Москвы» на ВДНХ приостановили из-за сильного дождя

Кадр: телеграм-канал «Москвач • Новости Москвы»

Колесо обозрения «Солнце Москвы» в столичном парке ВДНХ приостановило работу из-за ливня согласно требованиям безопасности. Об этом Агентству городских новостей «Москва» рассказали в пресс-службе аттракциона.

«Работа колеса обозрения "Солнце Москвы" временно приостановлена из-за погодных условий. Ситуация абсолютно штатная», — сообщили в пресс-службе, подчеркнув, что технические специалисты были готовы к прогнозируемым погодным условиям и оперативно отреагировали на случившееся.

Согласно регламенту эксплуатации, работа аттракциона должна прекратиться при ветре более 15 метров в секунду. Всех посетителей колеса обозрения высадили в штатном режиме, работа аттракциона возобновится, как только погода улучшится.

Ранее в Telegram-каналах появились сообщения о том, что «Солнце Москвы» остановилось из-за непогоды, а в кабинах оказались заблокированы люди.

18 июля столицу накрыли обильные ливни, множество городских улиц оказались подтоплены. В МЧС предупредили, что с 16:00 18 июля по 11:00 19 июля в Москве пройдут краткосрочные дожди с ливнями и грозами, а вечером и днем в столице прогнозируют град.

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    Варвара Родикова
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