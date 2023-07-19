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19:15, 19 июля 2023Путешествия

В Турции пожаловались на проблемы из-за снижения числа российских туристов

Aydınlık: в Аланье пожаловались на проблемы из-за снижения турпотока из России

Фото: Emilio Morenatti / AP

Представители туристической отрасли турецкой Аланьи пожаловались на проблемы из-за снижения турпотока из России. Об этом пишет газета Aydınlık.

Так, из-за уменьшения числа российских туристов в курортном городе «сезон проходит ниже ожиданий». Отмечается, что в местных гостиницах, испытывающих дефицит клиентов, происходят увольнения сотрудников.

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Тем временем вице-президент Фонда развития туризма Аланьи и Ассоциации туристических операторов Аланьи Мехмет Дахаоглу (Mehmet Dahaoglu) заявил, что не лучшим образом складывается ситуация и на другом популярном курорте Турции — Бодруме. Ввиду низкой заполняемости отелей расходы на их содержание не покрываются, начались увольнения персонала.

«Для нашей страны досадно, что такой всемирно известный курорт, как Бодрум, оказался в подобном положении, — отметил эксперт. — Бодрум — регион, который предпочитают местные туристы, но в этом году количество отечественных туристов сократилось из-за экономических условий. В таких странах, как Черногория, Дубай и Египет, можно отдохнуть дешевле, чем в Турции».

Ранее в июле сообщалось, что отдых в Турции для российских туристов становится слишком дорогим удовольствием. В частности, если раньше стоимость путевки в курортную страну для россиян составляла 200 тысяч рублей, то теперь она выросла до 300-400 тысяч рублей.

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    Фариза Бацазова
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