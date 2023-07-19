Армения обсудила военное сотрудничество с армией США

Глава Генштаба Армении Асрян обсудил военное сотрудничество с командованием армии США

Глава Генштаба Армении Эдвард Асрян обсудил военное сотрудничество с вице-председателем Объединенного комитета начальников штабов ВС США адмиралом Кристофером Грейди и начальником штаба ВВС США генералом Чарльзом Брауном. Об этом сообщил сайт Министерства обороны Армении.

Встреча прошла во время визита Асряна в США. Стороны обсудили вопросы сотрудничества в оборонной сфере, участие Армении в американских программах и другие вопросы. Речь также шла о внедрении концепции «командование посредством задания» и профессиональной сержантской системы.

Также стороны обсудили проблемы региональной безопасности.

Ранее в Армении заявили, что сотрудничают с США и Евросоюзом по вопросам антироссийских санкций. Поэтому в Ереване не хотят быть «пространством, где санкции можно было бы обойти».