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12:31, 19 июля 2023Бывший СССР

Армения обсудила военное сотрудничество с армией США

Глава Генштаба Армении Асрян обсудил военное сотрудничество с командованием армии США
Чарльз Браун

Чарльз Браун. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Глава Генштаба Армении Эдвард Асрян обсудил военное сотрудничество с вице-председателем Объединенного комитета начальников штабов ВС США адмиралом Кристофером Грейди и начальником штаба ВВС США генералом Чарльзом Брауном. Об этом сообщил сайт Министерства обороны Армении.

Встреча прошла во время визита Асряна в США. Стороны обсудили вопросы сотрудничества в оборонной сфере, участие Армении в американских программах и другие вопросы. Речь также шла о внедрении концепции «командование посредством задания» и профессиональной сержантской системы.

Также стороны обсудили проблемы региональной безопасности.

Ранее в Армении заявили, что сотрудничают с США и Евросоюзом по вопросам антироссийских санкций. Поэтому в Ереване не хотят быть «пространством, где санкции можно было бы обойти».

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    Александр Слабиев
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