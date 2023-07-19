Большинство участников «Азова» отказались признавать вину в российском суде

В суде в Ростове-на-Дону большинство участников бригады «Азов» не признали свою вину

В Ростове-на-Дону большинство участников бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) отказались признавать вину. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что заседание проходит в Южном окружном военном суде. Из 22 фигурантов большинство заявили: «Себя виновным не считаю». Однако несколько подсудимых частично признали вину, подтвердив участие в «Азове».

Обвиняемые проходят по делу о совершении действий, направленных на насильственный захват власти и изменение конституционного строя в Донецкой народной республике (ДНР). Часть из них также обвиняется в организации деятельности батальона, а остальные — в участии.

Ранее стало известно, что в ДНР троих бойцов «Азова» осудят за насилие над пленными и стрельбу по мирным жителям.