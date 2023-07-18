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16:29, 18 июля 2023Силовые структуры

Троих бойцов «Азова» осудят за насилие над пленными и стрельбу по мирным жителям

В ДНР троих бойцов «Азова» осудят за насилие над пленными и стрельбу по мирным жителям

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

В ДНР трое военнослужащих бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) предстанут перед Верховным судом республики. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главной военной прокуратуре.

Лейтенанта Давида Касаткина и младшего сержанта Дениса Жучкова обвиняют в жестоком обращении с военнопленными и насилии в отношении них. Военнослужащего Антона Штукина осудят за покушение на мирных жителей и умышленное повреждение чужого имущества.

По данным ведомства, 12 апреля 2022 года Касаткин и Жучков избили двоих российских военнопленных в доме на проспекте Нахимова в Мариуполе. Они не только наносили им удары руками и ногами, но и использовали в качестве оружия полицейскую дубинку и пластиковую трубу. Кроме того, Жучков выстрелил в одного из пленников из травматического пистолета.

В марте того же года боец Штукин, находясь на огневой позиции в Мариуполе, заметил возле здания рыбхоза трех женщин 55, 63 и 68 лет, получавших гуманитарную помощь от военнослужащих Народной милиции ДНР. Посчитав этих женщин предательницами из-за их пророссийской позиции, он дважды выстрелил в их сторону из переносного противотанкового ракетного комплекса. В результате было повреждено здание рыбного хозяйства. Разбежавшиеся по сторонам мирные жители не пострадали.

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    Елизавета Новикова
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