Названа причина концентрации резервов ВСУ в Запорожской области

Балицкий: ВСУ концентрируют резервы для атаки на Запорожскую АЭС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) концентрируют резервы для атаки на Запорожскую атомную электростанцию (АЭС). Об этом в Telegram заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

По его словам, ситуация на запорожском направлении остается стабильно напряженной. «Бойцы мужественно защищают рубежи Запорожской области. Вместе с тем противник концентрирует силы, которые планирует направить на атаку Запорожской АЭС. Это очередная попытка противника подвести мир на порог ядерной катастрофы», — заявил Балицкий.