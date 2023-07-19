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19:12, 19 июля 2023Бывший СССР

Названа причина концентрации резервов ВСУ в Запорожской области

Балицкий: ВСУ концентрируют резервы для атаки на Запорожскую АЭС

Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) концентрируют резервы для атаки на Запорожскую атомную электростанцию (АЭС). Об этом в Telegram заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

По его словам, ситуация на запорожском направлении остается стабильно напряженной. «Бойцы мужественно защищают рубежи Запорожской области. Вместе с тем противник концентрирует силы, которые планирует направить на атаку Запорожской АЭС. Это очередная попытка противника подвести мир на порог ядерной катастрофы», — заявил Балицкий.

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