В Запорожской области рассказали о подготовке ВСУ провокации на АЭС
Вооруженные силы Украины (ВСУ) все еще рассматривают возможность ядерной провокации на Запорожской атомной электростанции (АЭС). Об этом рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.
«Подразделения 71-й бригады ВСУ провели учения на предмет ведения боевых действий в условиях радиоактивного заражения, что говорит о том, что ядерная провокация в отношении Запорожской АЭС с повестки дня у киевского режима не снята», — заявил он.
Ранее Рогов сообщал, что украинская армия планирует форсировать Днепр по обмелевшему руслу в районе атомной станции. По его словам, сейчас береговая линия пересохшего Каховского водохранилища нуждается в пристальном внимании, чтобы не допустить прорыва.
12 июля в Запорожской области задержали украинских диверсантов, подготовленных в Германии британскими инструкторами. Они дали показания, подтверждающие подготовку Киевом ракетного удара по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).