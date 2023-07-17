В Запорожской области рассказали о подготовке ВСУ провокации на АЭС

Рогов заявил, что ВСУ могут провести ядерную провокацию на Запорожской АЭС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) все еще рассматривают возможность ядерной провокации на Запорожской атомной электростанции (АЭС). Об этом рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Подразделения 71-й бригады ВСУ провели учения на предмет ведения боевых действий в условиях радиоактивного заражения, что говорит о том, что ядерная провокация в отношении Запорожской АЭС с повестки дня у киевского режима не снята», — заявил он.

Ранее Рогов сообщал, что украинская армия планирует форсировать Днепр по обмелевшему руслу в районе атомной станции. По его словам, сейчас береговая линия пересохшего Каховского водохранилища нуждается в пристальном внимании, чтобы не допустить прорыва.

12 июля в Запорожской области задержали украинских диверсантов, подготовленных в Германии британскими инструкторами. Они дали показания, подтверждающие подготовку Киевом ракетного удара по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).