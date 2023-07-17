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19:53, 17 июля 2023Бывший СССР

В Запорожской области рассказали о подготовке ВСУ провокации на АЭС

Рогов заявил, что ВСУ могут провести ядерную провокацию на Запорожской АЭС

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) все еще рассматривают возможность ядерной провокации на Запорожской атомной электростанции (АЭС). Об этом рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Подразделения 71-й бригады ВСУ провели учения на предмет ведения боевых действий в условиях радиоактивного заражения, что говорит о том, что ядерная провокация в отношении Запорожской АЭС с повестки дня у киевского режима не снята», — заявил он.

Ранее Рогов сообщал, что украинская армия планирует форсировать Днепр по обмелевшему руслу в районе атомной станции. По его словам, сейчас береговая линия пересохшего Каховского водохранилища нуждается в пристальном внимании, чтобы не допустить прорыва.

12 июля в Запорожской области задержали украинских диверсантов, подготовленных в Германии британскими инструкторами. Они дали показания, подтверждающие подготовку Киевом ракетного удара по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

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    Алевтина Запольская
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