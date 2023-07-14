Владимир Рогов сообщил о планах ВСУ форсировать Днепр в районе Запорожской АЭС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) планируют форсировать Днепр по обмелевшему руслу в районе Запорожской АЭС. Об этом рассказал РИА Новости глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, сейчас береговая линия пересохшего Каховского водохранилища нуждается в защите и пристальном внимании, чтобы не допустить прорыва. Как стало известно главе организации, украинская армия всерьез рассматривает возможность наступления на этом участке.

«Киевский режим не оставил планы по форсированию Днепра в Запорожской области», — сообщил Рогов.

Ранее в Запорожской области российским силовикам удалось задержать украинских диверсантов, которые, по информации Рогова, готовили атаку на ЗАЭС. Он рассказал, что перед ДРГ стояла задача по лазерному наведению ракет на станцию.