В Запорожье сообщили о поимке нацелившихся на АЭС украинских диверсантов

Рогов: ФСБ поймала украинских диверсантов, целью которых была Запорожская АЭС

Сотрудники ФСБ задержали украинских диверсантов, целью которых была Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС). Об этом в своем Telegram-канале сообщил руководитель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Он уточнил, что перед преступниками стояла задача по лазерному наведению ракет на станцию. По утверждению Рогова, готовили диверсантов британские инструкторы на территории Германии.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) увеличили активность беспилотников в районе ЗАЭС. Собеседник агентства РИА Новости отметил, что российские военные готовы к отражению любой атаки на данном участке. Самой главной задачей он назвал не пропустить диверсионную группу. «Когда была водная гладь, мы ожидали диверсантов по воде, сейчас есть вероятность прорыва ДРГ на квадроциклах», — подчеркнул он.

25 мая ФСБ сообщила о предотвращении терактов, которые готовили диверсанты, на российских АЭС. Три гражданина Украины Александр Майструк, Эдуард Усатенко и Юрий Кищак были завербованы сотрудником Службы внешней разведки Украины Виталием Горбатюком. Также силовики задержали двух граждан России, оказывавших содействие группе связью и транспортом. Тогда диверсанты успели подорвать одну опору ЛЭП на Ленинградской АЭС, заминировать четыре опоры ЛЭП и заложить взрывные устройства еще под семь опор Калининской АЭС.